Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Novak Djokovic ai quarti: Griekspoor battuto in rimonta

Novak Djokovic si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023, ultimo grande appuntamento prima delle Atp Finals di Torino. Il numero uno del mondo ha battuto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 4-6 7-6(2) 6-4 al termine di una battaglia lunga due ore e 39 minuti. Non certo la miglior prestazione per il serbo, che domani si giocherà un posto in semifinale contro uno tra Altmaier e Rune che chiuderanno la lunga giornata parigina.

La cronaca – La partita era sembrata iniziare sui binari ideali per Djokovic, apparso in controllo nei primi game con il break in avvio che aveva lasciato presagire il meglio contro un avversario che nei due precedenti non aveva mai vinto più di tre giochi in un set. Avanti 4-2 40-15 è però arrivato un inspiegabile passaggio a vuoto del serbo numero uno al mondo: addirittura 11 punti consecutivi vinti da Griekspoor, che ha prima recuperato il break per poi strappare ancora la battuta a Djokovic chiudendo il set sul 6-4. In avvio di secondo set Djokovic annulla subito una palla break, poi l’olandese ne annulla addirittura tre nel secondo game. Il serbo continua a sbagliare tanto da fondo campo, ma riesce a tenere il servizio nonostante il brivido delle palle break annullate sul 4-4, quando Griekspoor è stato due volte a un punto dall’andare a servire per il match. Epilogo naturale il tiebreak, con Griekspoor che paga a carissimo prezzo i propri errori in apertura: Djokovic si invola sul 5-0 e alla fine chiude senza patemi sul 7-2.

Con l’inerzia del match dalla sua parte, Djokovic sembra poter controllare la situazione nel terzo set. Il numero uno del mondo però continua a non trovare la consueta costanza di rendimento sia da fondo campo che al servizio. Così Griekspoor prima concede il break del 3-2, ma poi nell’ottavo gioco recupera strappando la battuta all’illustre avversario. Ancora una volta però l’olandese cala nel momento clou, dove invece Djokovic si trova da sempre a suo agio: il break del 5-4 porta il serbo a servire per il match e stavolta Nole non trema, tiene la battuta a zero e si qualifica per i quarti di finale.