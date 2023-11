Pattinaggio di figura, Grand Prix de France 2023: programma, orari e copertura tv

Sarà il ghiaccio di Angers ad ospitare il Grand Prix de France 2023, terzo appuntamento stagionale del massimo circuito di pattinaggio di figura. Le gare sono in programma da venerdì 3 a domenica 5 novembre. L’Italia si presenta al via con tante ambizioni, potendo contare sul rientro alle competizioni di vari big della disciplina. In terra transalpina, infatti, proveranno a salire sul podio ben sette azzurri, protagonisti in tre delle quattro specialità. Nel singolo maschile spazio a Nikolaj Memola. Tra le coppie di artistico, invece, riflettori puntati su Sara Conti/Niccolò Macii e su Anna Valesi/Manuel Piazza. Nella danza, infine, presente il duo composto da Charléne Guignard e Marco Fabbri. L’assenza del tricolore, dunque, campeggia solamente nel singolo femminile.

CALENDARIO 2023/2024 PATTINAGGIO DI FIGURA

Il nostro Paese è reduce da ben due terzi posti, quelli conquistati la settimana scorsa al Grand Prix di Vancouver da Matteo Rizzo e da Lucrezia Beccari/Matteo Guarise rispettivamente nel singolo maschile e tra le coppie di artistico. La copertura televisiva dell’evento è affidata a Rai Sport + HD (canale 57 del digitale terrestre), fatta eccezione per il programma libero delle coppie di artistico . Gli appassionati, inoltre, potranno seguire integralmente la manifestazione attraverso la piattaforma streaming Discovery+, oltre che su RaiPlay. Anche Sportface.it monitorerà il percorso dei sette azzurri e di tutti gli altri atleti impegnati, fornendo news, aggiornamenti e approfondimenti in merito al terzo Grand Prix della stagione. Di seguito il programma e gli orari nel dettaglio .

GRAND PRIX DE FRANCE 2023: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 3 NOVEMBRE – Singolo femminile (programma corto: ore 13.00), danza (rhythm dance: ore 15.00), singolo maschile (programma corto: ore 16.45) e coppie di artistico (programma corto: ore 18.45)

SABATO 4 NOVEMBRE – Singolo femminile (programma libero: ore 13.00), danza (programma libero: ore 15.10), singolo maschile (programma libero: ore 17.02) e coppie di artistico (programma libero: ore 19.10)

DOMENICA 5 NOVEMBRE – Exhibition gala (14.30-17.00)