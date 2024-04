Masters 1000 Montecarlo: wild card nel doppio per la coppia Sinner-Sonego

Oltre alla collaudata coppia Bolelli-Vavassori, anche Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ci saranno in doppio nel Masters 1000 di Montecarlo. I due azzurri infatti hanno ricevuto una wild card dall’organizzazione per il tabellone principale, e torneranno in gara dopo aver raggiunto il secondo turno a Indian Wells. L’obiettivo è quello di mettere nelle gambe match su terra per entrambi, ma anche quello di fare le prove in vista delle Olimpiadi di Parigi, che si disputeranno proprio su questa superficie. Al momento però la partecipazione dei due in doppio è in ancora in dubbio: servirà infatti che entrambi i giocatori siano qualificati anche in singolare, e al momento Sonego non rientra tra i migliori 4 italiani. Il piemontese ha dunque poco più di tre mesi a disposizione per scalare le gerarchie ed entrare tra i 56 partecipanti alla rassegna a cinque cerchi.