Quarta giornata di incontri al Montecarlo Country Club, dove mercoledì 9 aprile si completeranno gli incontri di secondo turno. Altri due italiani, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, proveranno a raggiungere Matteo Berrettini agli ottavi di finale, ma è anche il giorno del debutto di Djokovic e Alcaraz.

Richard Gasquet si è meritato un altro match sul Court Rainier III dopo la vittoria contro Arnaldi e sfida in apertura il qualificato Altmaier. Dopo, toccherà a Carlos Alcaraz, atteso da un esordio molto ostico contro un Francisco Cerundolo in ottima forma e cliente che al debutto si vorrebbe sempre evitare. Torna a giocare sul rosso Novak Djokovic, che nei primi incontri dopo un cambio di superficie tende spesso a soffrire. Per sua fortuna, Tabilo non è certamente nel momento migliore della sua carriera. A chiudere il programma su Centrale ci sarà Daniil Medvedev, che dopo l’enorma fatica fatta per superare Khachanov, dovrà stare attento ad Alexandre Muller.

Musetti in apertura, poi Cobolli

Sul Campo dei Principi apre il programma Lorenzo Musetti, che dopo aver faticato più del previsto contro il cinese Bu, dovrà necessariamente alzare il livello nel match che lo vedrà opposto a Jiri Lehecka. Il ceco ha ottenuto i suoi migliori risultati in carriera sul veloce, ma sa adattarsi bene anche sul rosso e soprattutto ha ripreso la sua scalata nel ranking dopo qualche problema fisico di troppo nel 2024.

A seguire Monfils prova l’ennesimo upset della sua carriera contro la nuova versione di Andrey Rublev allenata dal connazionale Marat Safin. Il finalista uscente Casper Ruud parte favorito contro Roberto Bautista Agut, così come Grigor Dimitrov contro il padrona di casa Vacherot. Terzo campo in ordine di importanza per Flavio Cobolli, che va a caccia della sua sesta vittoria consecutiva. Esordio in doppio anche per la nostra forte coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che dopo aver usufruito di un bye, dovranno ora vedersela contro Ben Shelton e Rohan Bopanna.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 9 APRILE

COURT RAINIER III

Ore 11:00 – (Q) Altmaier vs (WC) Gasquet

a seguire – Cerundolo vs (2) Alcaraz

a seguire – (3) Djokovic vs Tabilo

a seguire – (9) Medvedev vs Muller

COURT DES PRINCES

Ore 11:00 – Lehecka vs (13) Musetti

a seguire – (7) Rublev vs Monfils

a seguire – Bautista Agut vs (4) Ruud

a seguire – (WC) Vacherot vs (15) Dimitrov

COURT EA DE MASSY

Ore 11:00 – Etcheverry vs Davidovich Fokina

Non prima delle 13:00 – Cobolli vs (12) Fils

a seguire – Machac vs (8) De Minaur

a seguire – Bopanna/Shelton vs (3) Bolelli/Vavassori

COURT 9

Ore 11:00 – Borges vs Martinez

Non prima delle 13:00 – (WC) P.Tsitsipas/S.Tsitsipas vs (7)Cash/Glaspool

a seguire – (14) Tiafoe o Kecmanovic vs Popyrin

COURT 11

ore 13:00 – (5) Granollers/Zeballos vs (WC)Arneodo/Guinard

a seguire – (1) Arevalo/Pavic vs Doumbia/Reboul