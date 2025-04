L’estremo difensore del Paris Saint Germain e della Nazionale italiana ha parlato così in un’intervista interessante

Gianluigi Donnarumma sta vivendo una stagione da sogno con il Paris Saint Germain. L’estremo difensore della Nazionale ha già messo al sicuro la Ligue 1, la sua quarta dopo quelle del 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Al suo palmares francese vanno aggiunte tre Supercoppe e una Coppa Nazionale.

Eppure le critiche nei suoi confronti in Francia spesso si fanno vive, anche se dopo la super prestazione di Anfield contro la Liverpool nel ritorno degli ottavi di Champions si è tolto qualche sassolino. “Troppe critiche da chi non è del mestiere”, aveva dichiarato Donnarumma.

Il suo futuro a Parigi è legato ad un contratto fino al 2026 dunque a breve la società parigina dovrà muoversi per evitare di perdere il proprio portiere a parametro zero. Intanto diverse squadre si sono fatte avanti, sia in Italia che fuori, tra cui anche l’Inter che cerca un dopo Sommer.

Donnarumma all’Inter? Ecco cosa c’è di vero

Donnarumma è stato chiaro durante la sua intervista a Bein Sports, partendo da un discorso : “Sono molto gentile all’esterno, ma in campo sono molto arrabbiato, un leone. Ci mettiamo sempre la faccia sulla palla, cerco di dare tutto per la mia squadra. Che si tratti del viso o del ginocchio… Per me è importante che la palla non superi la linea”.

Sul futuro non ha risposto in maniera nitida, ma tra le linee possiamo capire le sue intenzioni: “Ci credevamo – riferito al match col Liverpool – sapevamo di poter vincere. Nella mia testa, tutti, non solo io, avevamo molta fiducia. Penso che la mentalità abbia fatto la differenza nella partita di ritorno. Sto dando tutto per vincere la Champions League, spero che un giorno la vinceremo”.

Quest’ultima parte fa capire le intenzioni di Donnarumma ovvero quelle di rimanere sotto la Tour Eiffel nella speranza di alzare la Coppa dalle grandi orecchie, un’impresa che alcuni portieri non sono riusciti a compiere come per esempio Buffon, portiere a cui è stato spesso accostato per il suo talento tra i pali.