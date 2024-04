Masters 1000 Montecarlo 2024: programma, orari e ordine di gioco giovedì 11 aprile con Sinner, Sonego e Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo della giornata di giovedì 11 aprile. E’ tempo di terzo turno nel Principato di Monaco, dove sono rimasti ancora in corsa tre tennisti azzurri. Jannik Sinner affronta il tedesco Struff, Lorenzo Sonego il francese Humbert e infine Lorenzo Musetti il numero uno al mondo Novak Djokovic nel remake del match dello scorso anno. Di seguito il programma completo.

COURT RAINIER III

Ore 11:00 – (15) Khachanov vs (4) Medvedev

A seguire – (7) Rune vs (Q) Nagal 6-3 2-1

A seguire – (1) Djokovic vs Musetti

A seguire – Struff vs (2) Sinner

A seguire – (10) Hurkacz vs (8) Ruud

COURT DES PRINCES

Ore 11:00 – (11) De Minaur vs Popyrin

A seguire – Kecmanovic vs (9) Dimitrov 4-6 1-2

A seguire – (5) Zverev vs (12) Tsitsipas

A seguire – (7) Rune/(Q) Nagal vs Kecmanovic/(9) Dimitrov

A seguire – (LL) Sonego vs (14) Humbert