Diffidati Atletico Madrid-Borussia Dortmund: i giocatori a rischio squalifica in vista del ritorno

Alle 21:00 di mercoledì 10 aprile Atletico Madrid e Borussia Dortmund scenderanno in campo in occasione del match di andata dei quarti di finale di Champions League. Primo round al Metropolitano, dove la squadra di Simeone cerca un risultato positivo per guardare con ottimismo al ritorno. I riflettori però sono puntati sui diffidati, che offrono una situazione squilibrata. Cinque i calciatori a rischio squalifica per i colchoneros. Uno solo per il Borussia. Hermoso (non al meglio fisicamente), Koke, Lino, Morata e Savić sono i giocatori dell’Atletico presenti nell’elenco delle diffide, mentre Hummels è il difensore che dovrà prestare molta attenzione ad ogni contatto in campo. Sei potenziali titolari e nessuno vuole saltare la sfida di ritorno, ma servirà concentrazione e lucidità in questi primi novanta minuti di gioco per evitare cartellini gialli pesanti.

Diffidati Atletico Madrid: Hermoso, Koke, Lino, Morata, Savić

Diffidati Borussia Dortmund: Hummels