Masters 1000 Montecarlo 2023, Rune infiamma l’atmosfera: provoca il pubblico e vince il set

Finale di secondo set incandescente sul Campo Ranieri III, dove è in corso la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 tra Jannik Sinner e Holger Rune. Dopo aver subito il break sul 5-3, ovvero quando serviva per il match, il tennista danese ha infatti iniziato a provocare il pubblico, prima zittendolo portando la mano alla bocca e poi facendo segno di non sentire portando il dito all’orecchio. Il clima creato ovviamente non ha giovato all’azzurro, che ha continuato a commettere tanti errori e poco dopo ha perso il parziale per 7-5.

