Napoli-Verona 0-0, Spalletti: “Il ritorno di Osimhen è importante. Scudetto? Mancano 3-4 vittorie”

Dopo il pareggio arrivata in casa con il Verona per 0-0, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha così parlato ai microfoni di Dazn: “Il Verona si è sempre abbassato, per cui serviva una percentuale di passaggi per trovare il posto libero per l’inserimento. Ma quel buco bisogna andarlo a trovare oggi l’abbiamo fatto poche volte. Serviva una accelerata finale per andare dentro e per finalizzare l’azione”.

Così sulla gara di Champions di martedì da giocare col Milan: “Per quella partita serve avere tutto: rimanere in equilibrio, andare a pressarli bene, far girare la palla ed essere squadra in tutto e per tutto. Una qualità che si ha solo se si è una squadra matura. Osimhen? Lui ha molte qualità, quasi tutte, basta buttargli la palla addosso ed ormai è un beniamino del pubblico. Quando entra dà sempre una ventata di entusiasmo a tutta la squadra. Se sarà titolare? Si”.

Chiusura sullo Scudetto: “Dobbiamo vincere ancora 3-4 partite e i tifosi saranno fondamentali. Loro ci danno più forza, sostenuti si può dare il meglio. E’ il giusto coronamento, incitamento, alla stagione che hanno condotto i calciatori. Se lo meritano e bisogna lasciarsi travolgere, perchè qui di amore ce ne è tantissima e forse anche troppa. Se riusciamo a fare questa cosa diventeremo tutti Maradona e resteremo sui muri di questa città per sempre”.