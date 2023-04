Masters 1000 Montecarlo 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 14 aprile con Sinner-Musetti

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Masters 1000 di Montecarlo 2023 della giornata di venerdì 14 aprile. Sulla retta rossa monegasca vanno in scena i quarti di finale della competizione, che si apriranno con la sfida tra il russo Andrey Rublev e il tedesco Jan-Lennard Struff, mentre a seguire sarà la volta della sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il greco Stefanos Tsitsipas. Nel pomeriggio spazio al confronto tra il danese Holger Rune, avanzato grazie al forfait per infortunio di Matteo Berrettini, ed il vincente dell’incontro tra il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev. In serata, invece, il derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Ecco il pogramma completo di venerdì 14 aprile.

COURT RENIER III

Dalle ore 11:00 – Rublev vs Struff

A seguire – Fritz vs Tsitsipas

A seguire – Medvedev OR Zverev vs Rune

A seguire – Musetti vs Sinner