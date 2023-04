Sinner-Musetti in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2023

Jannik Sinner affronterà Lorenzo Musetti nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in programma dal 9 al 16 aprile. Il derby che nessuno si aspettava, ma in cui tutti un po’ speravamo. Un match che testimonia il momento magico per l’Italtennis e che le cose non potranno che continuare su questa strada. Un classe ’01 e un ’02 che si contendono un posto in una semifinale Masters 1000. Che sarebbe la terza consecutiva per Jannik Sinner, dopo esserci già riuscito a Indian Wells e Miami nelle scorse settimane su una superficie diversa da questa. Che sarebbe la prima in carriera, invece, per un Musetti che fino a cinque giorni fa era in crisi nera, sfiduciato per le sconfitte che arrivavano settimana dopo settimana. E invece in questo sport a volte basta poco per svoltare, così finisci anche per battere il numero uno al mondo.

Jannik ha vinto l’unico precedente ufficiale, nel 2021 sul campo indoor di Anversa, ma c’è anche quel famoso incontro nelle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia risalente al 2019, con Jannik sempre vincitore dopo una dura battaglia di quasi tre ore. Che vinca il migliore!

Sinner e Musetti scenderanno in campo nella giornata di venerdì 14 aprile come 4°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di quarti di finale tra Sinner e Musetti offrendo una diretta testuale della sfida. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.