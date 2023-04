Masters 1000 Montecarlo 2023: esordio ok per Djokovic, out il finalista uscente Davidovich Fokina

In una giornata in cui gli azzurri si sono ancora una volta presi la scena – con tre vittorie in altrettanti incontri – a Montecarlo è sceso in campo anche la prima testa di serie del tabellone Novak Djokovic. Il n°1 al mondo, che dal successo agli Australian Open ha potuto giocare solo il torneo di Dubai, è apparso ben lontano dalla migliore condizione nella vittoria per 7-6(5) 6-2 contro il qualificato russo Gakhov, che nel primo set si è anche trovato in vantaggio di un break. Tutto nella norma, considerata l’assenza dai campi e il fatto che la stagione sul rosso sia appena all’inizio e manca ancora più di un mese e mezzo all’appuntamento clou del Roland Garros. Ora Djokovic avrà modo di riposarsi domani, per poi sfidare giovedì il vincente del derby tricolore tra Lorenzo Musetti e Luca Nardi.

Due vittorie in rimonta per Andrey Rublev ed Alexander Zverev: il russo ha avuto la meglio per 4-6 6-2 6-2 sull’iberico Jaume Munar, mentre il tedesco dopo aver ceduto il primo parziale con il punteggio di 3-6 ha rifilato un 6-2 6-4 al kazako Bublik. Da segnalare la netta sconfitta del finalista della passata edizione Alejandro Davidovich Fokina: lo spagnolo ha raccolto solo quattro games al cospetto di Karen Khachanov, arrendendosi con un duplice 6-2.

Grigor Dimitrov è riuscito a prevalere in tre set sul giovane statunitense Blake Shelton, il quale sta facendo le sue prime esperienze sul rosso e in Europa, continente che fino a poche settimane fa non aveva mai neanche visitato in vacanza. Un periodo di apprendistato è nell’ordine delle cose per Shelton, ma le indicazioni sono positive. Vince invece un altro giovane in rampa di lancio, ovvero Jiri Lehecka, che batte in due set il lucky loser Ruusuvuori.