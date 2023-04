Feyenoord-Roma, appello degli ultras olandesi: “Venite allo stadio con oggetti gonfiabili”

Clima infuocato per l’andata dei quarti di finale di Europa League fra Feyenoord e Roma. Dopo la finale dell’anno scorso di Conference League le due squadre si ritroveranno nel doppio confronto che darà accesso alla semifinale di Europa League. A rendere ancora più teso il clima che troveranno gli uomini di Mourinho ci hanno pensato i tifosi olandesi che con un comunicato hanno chiamato la gente allo stadio di portare oggetti gonfiabili come “coreografia” del match.

Il gruppo dei tifosi olandesi del Feyenoord De Noordzijde ha chiamato a raccolta tutti i tifosi del Feyenoord a portare delle banane gonfiabili allo stadio per creare ancora più un clima complicato per la Roma. Il tifo del club olandese si è diviso sull’iniziativa visti anche i precedenti in cui la Uefa ha tenuto a sanzionare il comportamento per i fatti accaduti anche in Coppa d’Olanda contro l’Ajax. Le banane gonfiabili sono una trovata “solita” del tifo organizzato del Feyenoord che le ha utilizzate anche una volta contro il Manchester City.