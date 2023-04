Masters 1000 Montecarlo 2023, Berrettini supera Cressy: la replica in chiaro su SuperTennis TV

Matteo Berrettini torna vincere una partita nel circuito maggiore dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa sfoderando un convincente 6-4 6-2 ai danni di un Maxime Cressy tutt’altro che in forma, apparso del tutto spaesato sulla terra rossa del Principato di Monaco. L’azzurro, che aveva perso all’esordio sia a Indian Wells (per mano di Taro Daniel) che a Miami (battuto da Mackenzie McDonald), ottiene la prima vittoria stagionale in un torneo 1000 e si qualifica per il secondo turno nel Masters 1000 di Montecarlo. Per chi si è perso la diretta su Sky Sport o su Tennis TV, il match di Berrettini sarà visibile anche in chiaro in differita: appuntamento a questa sera, ore 21:15, su SuperTennis TV, canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky.

