Serie A, programma prossima giornata: orari e calendario 30esimo turno

Il programma della 30esima giornata di Serie A 2022/2023, con le partite del 14, 15, 16 e 16 aprile 2023. Il fine settimana del massimo campionato italiano si apre con due anticipi del venerdì, quello tra Cremonese ed Empoli, seguito dalla sfida tra Spezia e Lazio. Sabato sarà il turno delle tre squadre impegnate in Champions League: Milan, Napoli ed Inter scenderanno in campo una dopo l’altra. Lecce-Sampdoria sarà il lunch match di domenica 17 aprile, mentre in serata la Roma affronterà in casa l’Udinese. Il posticipo del lunedì vedrà in campo, invece, la Fiorentina di Vincenzo Italiano e l’Udinese di Andrea Sottil.

PROGRAMMA 30^ GIORNATA SERIE A 2022/2023

Venerdì 14 aprile

Ore 18:00 – Cremonese-Empoli (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Spezia-Lazio (Dazn, SkySport)

Sabato 15 aprile

Ore 15:00 – Bologna-Milan (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Napoli-Hellas Verona (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Inter-Monza (Dazn, SkySport)

Domenica 16 aprile

Ore 12:30 – Lecce-Sampdoria (Dazn, SkySport)

Ore 15:00 – Torino-Salernitana (Dazn, Zona Dazn)

Ore 18:00 – Sassuolo-Juventus (Dazn, Zona Dazn)

Ore 20:45 – Roma-Udinese (Dazn, Zona Dazn)

Lunedì 17 aprile

Ore 20:45 – Fiorentina-Atalanta (Dazn, ZonaDazn)