Masters 1000 Miami, Medvedev vola ai quarti: battuto Halys in due set

Continua la marcia di Daniil Medvedev al Masters 1000 di Miami. Il russo, numero 5 al mondo, batte il francese Quentin Halys 6-4 6-2 in un’ora e undici minuti di gioco e si qualifica ai quarti di finale. Sul cemento statunitense, il moscovita sfoggia una prova lucida e solida, con zero palle break concesse in tutto il match. Al quinto game del primo set arriva il primo break che indirizza la frazione. Nel secondo set, non c’è la reazione di Halys, numero 79 al mondo e fresco di vittoria sul padrone di casa McDonald. Medvedev alza ulteriormente il livello, con più efficacia con la prima grazie all’86% di punti vinti. Alla seconda chance, Medvedev strappa subito il servizio in apertura e conferma il break di vantaggio fino al bis sull’1-3. Halys non riesce a dare uno scossone al suo match e Medvedev può già pensare al quarto di finale contro Christopher Eubanks.