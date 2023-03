Argentina, festa mondiale e 7 gol a Curacao: Gonzalez e Di Maria in rete, assist Dybala, tripletta Messi

Festa doveva essere e festa è stata. Con sette gol, zero infortuni e la standing ovation per tutti gli eroi del Qatar, incluso Emiliano Martinez, sostituito nella ripresa dal 36enne Franco Armani. Al Monumental l’Argentina batte 7-0 il Curacao in amichevole e chiude una finestra nazionali che per l’Albiceleste è stata quasi un prolungamento delle celebrazioni mondiali. Eppure l’avvio di gioco sembra quasi lasciar intravedere una porta stregata. Il portiere avversario si supera in più occasioni, ma al 20′ capitola e da quel momento l’Argentina non si ferma più. La prima rete è di Messi. La Pulce rientra sul destro e in area col piede debole firma l’1-0. Al 23′ c’è il 2-0 e il viola Nico Gonzalez realizza il raddoppio di testa in anticipo sul portiere dopo un salvataggio sulla linea di un difensore su una precedente conclusione. Messi trova altre due reti, stavolta col mancino, tra il 32′ e il 37′ e sfonda quota 100 gol in nazionale. Prima del duplice fischio, c’è spazio anche per la firma di Enzo Fernandez. Ritmi più bassi nella ripresa. Al 67′ Scaloni fa entrare Di Maria e Dybala. Il primo realizza il rigore del 6-0, il secondo serve uno splendido assist per l’ultimo gol della serata di Montiel.