Masters 1000 Miami, Arnaldi: “Shapovalov ostico, dovrò sfruttare i momenti importanti del match”

C’è Denis Shapovalov tra Matteo Arnaldi e il quarto turno al Masters 1000 di Miami. Dopo aver fatto il carico di autostima con la vittoria in due set su Alexander Bublik, l’azzurro ha le idee chiare su quello che dovrà fare: “L’ho affrontato a Parigi, nel mio primo Slam – ricorda – . Questa volta sarà tutto diverso, è ostico e sta tornando ad alti livelli. Per certi versi è simile a Bublik, a momenti gioca benissimo poi ha delle pause. Cercherò di fare una partita simile e stare attento a sfruttare i momenti importanti del match”, ha detto Arnaldi, come riportato da Supertennis. La fiducia non manca: “Da Acapulco sto giocando bene – ha dichiarato dopo la vittoria su Bublik – , ci sono ancora cose da migliorare ma sono arrivato qui in buone condizioni. Ho vinto un buon primo match e anche oggi sono stato solido. La chiave è stata giocare tutti i punti, mettergli pressione e non farlo scappar via… questo ha fatto la differenza. Sono stato attento in tutti i passaggi importanti del match anche se non è mai facile affrontare giocatori del genere che non ti danno ritmo, a volte tirano forte, a volte piano, e provano sempre a rompere il ritmo. Ma io vado per la mia strada, vado dritto e non vedo mai quello che accade dall’altra parte della rete”.