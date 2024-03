Masters 1000 e Wta Miami 2024, programma e ordine di gioco martedì 26 marzo: in campo Sinner e Arnaldi

L’ordine di gioco e il programma di martedì 26 marzo per il Miami Open, torneo Masters 1000 e Wta 1000 combined in corso di svolgimento sul cemento della Florida. Tantissima carne al fuoco in questa giornata, con gli ottavi di finale che promettono spettacolo e grandi emozioni anche in ottica italiana. Ad aprire il programma sulla Grandstand sarà infatti Matteo Arnaldi, che al primo ottavo 1000 in carriera si gioca i quarti contro il ceco Machac per una sfida non certo impossibile per l’azzurro. Spazio sullo stesso campo anche a Jannik Sinner, che dopo aver faticato più del dovuto contro Griekspoor è atteso dal sorprendente ‘O Connell. Di seguito l’ordine di gioco completo dei match di singolare.

Il programma e l’ordine di gioco di martedì 26 marzo (orari italiani)

Stadium, a partire dalle 17:00

Koepfer vs (3) Medvedev

Non prima delle 19:00

(27) Azarenka vs Putintseva

Non prima delle 20:30 (possibile cambio di campo)

Alcaraz o Monfils vs Musetti o Shelton

Non prima delle 0:00

(8) Sakkari vs (4) Rybakina

Non prima dell’1:30

(4) Zverev vs (15) Khachanov

Grandstand, a partire dalle 16:00

Machac vs Arnaldi

(7) Ruud vs (22) Jarry

O’Connell vs (2) Sinner

Non prima delle 20:30

Dimitrov o Hanfmann vs Korda o Hurkacz

Non prima delle 0:00

(9) De Minaur vs Maroszan