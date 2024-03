Nba 2023/2024: Phoenix cade a San Antonio, ok Dallas e Denver

Prosegue la regular season di Nba.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Atlanta batte Boston 120-118. Bene Hunter con 27 punti e 7 rimbalzi. Doppia doppia da 19 punti 15 assist per Dejounte Murray, che sta facendo nel migliore dei modi le veci dell’infortunato Trae Young. Sono 37 per Tatum con 8 rimbalzi e 5 assist. Denver batte Memphis 128-103 e si consolida al primo posto a Ovest. Jokic sfiora la tripla doppia chiude con 29 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. Bene Braun e Strawther dalla panchina (17 e 14 punti). Non bastano ai Grizzlies i 19 di Stevens e i 17 di Pippen Jr. Sconfitta pesante per Phoenix, che cade a San Antonio 104-102 e subisce il sorpasso a Ovest di Dallas e Sacramento. I Mavericks sono passati a Utah 115-105 con la solita tripla doppia (29-12-13) di Luka Doncic e i 27 punti di Irving. Kings che hanno piegato Philadelphia 108-96 grazie al duo Fox (23+8+5)-Sabonis (11-13-10). Continuano le difficoltà senza Westbrook dei Los Angeles Clippers, che ne prendono 133 da Indiana. Sono 31 per Siakam e 21+9 assist per Haliburton. Non bastano alla franchigia losangelina i 26 di George e Leonard. Houston si avvicina sempre di più a Golden State e batte 110-92 Portland. 27 punti e 6 rimbalzi per Jalen Green. Non bastano ai Trail Blazers i 28 punti con 11 rimbalzi e 5 assist di Banton. Terza vittoria in fila per Washington, che batte Chicago in trasferta 107-105. 23 punti per Jordan Pool e doppie doppie per Kispert (19+12 rimbalzi) e Holmes (14+15 rimbalzi). Non bastano ai Bulls i 27 punti di DeRozan. New York vince al Madison Square Garden contro Detroit 124-99. Arriva il quarantello di Donte Di Vincenzo, che chiude con 40 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. Bene anche Brunson con 28 punti e 6 assist. Sponda Pistons, bene Sasser con 24 punti e 6 assist. Partita a basso punteggio tra Brooklyn e Toronto, che vede spuntarla i Nets 96-88. 19 punti a testa per Schroder e Watford. Sponda Raptors, bene Trent con 18 punti.