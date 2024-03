Masters 1000 Miami 2024: Medvedev in semifinale con Sinner, Jarry ko in due set

Danil Medvedev accede alle semifinali del Masters 1000 di Miami 2024. Il russo batte in due set, 6-2 7-6(7), Nico Jarry in un’ora e 42 minuti di gioco. Dopo un primo set dominato, un break nel quarto game e uno dell’ottavo, e ultimo, il cileno entra in partita e mette in difficoltà il numero 3 del tabellone. Si arriva un tie-break dove ai punti avrebbe probabilmente meritato Jarry, che non è riuscito a concretizzare l’unica palla break concessa da Medvedev (sul 5-5). Al tie-break, il russo va subito avanti di un mini break, ma perde due volte la battuta e si trova 5-4 e due servizi Jarry. Il cileno perde entrambe le battuta e salva un match point sul servizio di Medvedev. Al secondo tentativo, il campione degli Us Open 2021 chiude la pratica con il punteggio di 9-7. Per il russo è la seconda semifinale su due tornei nella trasferta americana. Al momento, Medvedev è andato in semifinale in ogni torneo che ha disputato (sconfitta a Dubai da Humbert e sconfitta in finale a Melbourne da Sinner). I precedenti con l’altoatesino sono dieci. Sei le vittorie del russo (Marsiglia 2020 e 2021, Atp Finals 2021, Vienna 2022, Rotterdam 2023, Miami 2023) e quattro dell’italiano (Pechino 2023, Vienna 2023, Atp Finals 2023, Australian Open 2024), arrivate tutte negli ultimi quattro incontri. Resta ottimo il torneo di Jarry, che è riuscito ad eliminare una testa di serie importante come Casper Ruud e si è avvicinato alla top 20 (ora 22° con 1755).