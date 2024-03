Nba 2023/2024: Phoenix passa a Denver, Houston vince ancora

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024

RISULTATI E CLASSIFICHE

Si ferma la striscia di quattro vittorie in fila di Denver, che cade in casa contro Phoenix 104-97. Decisivi i 30 punti con 13 rimbalizi di Kevin Durant. Booker va vicino alla doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi. Jokic manca la tripla doppia per un rimbalzo (22-9-10). I Nuggets pagano l’assenza di Jamal Murray, ma restano al primo posto a Ovest. Houston continua a vincere (1o in fila) e lo fa sul parquet di Oklahoma 132-126. Jalen Green è sempre on fire e ne mette 37 con 10 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Ausar Thompson con 25 punti e 15 rimbalzi. Giddey fa i soliti 31 punti di Gilgeous-Alexander (assente stanotte), ma non basta ai Thunder per evitare il ko. Cleveland cade in casa di Charlotte 118-111. Brandon Miller chiude con 31 punti e 6 rimbalzi. Doppie doppie per Richards (11+10 rimbalzi) e per Micic (11+12 assist). Sempre assente Donovan Mitchell per i Cavaliers. Golden State passa a Orlando 101-93 e tiene Houston a una vittoria di distanza. 23 punti per Wiggins e doppia doppia da 17 punti e 10 assist di Curry. Banchero ne mette 15 con 8 rimbalzi e 5 assist. I Lakers ne fanno 134 a Memphis e centrano la quinta vittoria consecutiva. Tripla doppia per Lebron James da 23 punti, 14 rimbalzi e 12 assist. 32 punti per Hachimura e 23 per Russell. Non bastano ai Grizzlies i 26 punti con 16 assist di Bane. I Clippers faticano ma passano in casa di Philadelphia 108-107. Paul George mette 22 punti a referto. Leonard 17 e Harden 16+14 assist. 76ers al quarto ko nelle ultime cinque. New York passeggia su Toronto 145-101. 29 punti per McBride e 26 per Brunson. Doppia doppia da 19 punti e 12 rimbalzi per Achiuwa. DiVincenzo ne mette 16 e Hartenstein 15. Indiana cade a Chicago 125-99. 27 punti per DeRozan e 22 con 12 rimbalzi per Vucevic. Continua il periodo difficile di Haliburton (13 punti e 4/15 dal campo), che dopo l’infortunio non sembra riuscire a tornare ai livelli pre All Star Game.