Le ultime sul futuro del portiere del Paris Saint-Germain: intreccio di calciomercato con l’Inter e la sua ex squadra

L’Inter pregusta Donnarumma a zero, insomma l’ennesimo affarone di mercato degli ultimi anni. Gigio ha aperto la porta dopo Italia-Germania, ma in realtà si appresta a fare un favore ai cugini del Milan.

Meglio dire, al suo Milan lasciato a zero (allora è un vizio!) nel 2021 prima dell’Europeo vinto da protagonista a difesa della porta dell’Italia allora guidata da Roberto Mancini.

Ricordiamolo a chi non lo considera, ancora oggi, come uno dei più forti nel suo ruolo, che il classe ’99 venne premiato in qualità di miglior giocatore del torneo.

Donnarumma l’insuperabile e PSG in semifinale di Champions

Tale premio non c’è nella Champions League, ma se ci fosse dovrebbe essere dato a lui. Già, perché se il PSG è giunto fino alle semifinali il grosso merito è proprio del portiere nativo di Castellammare di Stabia. Decisivo col Liverpool agli ottavi, praticamente insuperabile ai rigori, importantissimo nel ritorno dei quarti in casa dell’Aston Villa.

Su Rashford, su Asensio, quando insomma agli inglesi sarebbe bastato un gol per portare in equilibrio la doppia sfida, Donnarumma ha alzato un muro come ad Anfield Road e come nelle serate magiche di Euro2020.

Luis Enrique ha cambiato idea

Donnarumma is on fire, is magic… E ora anche Luis Enrique si è finalmente convinto di quanto sia forte il suo numero uno. Pensare che fino a qualche mese fa era pronto a sbolognarlo perché non all’altezza nel gioco coi piedi, feticcio degli allenatori moderni. Ma Gigio può migliorare anche sotto questo aspetto, se ci è riuscito Handanovic a 36 anni, perché lui non dovrebbe?

Donnarumma e il ‘favore’ al Milan: è cambiato tutto

Dicevamo del Milan, interessato al futuro del suo ex portiere perché il PSG ragionava anche su Maignan, che il Ds Campos ha avuto al Lille, per l’eventuale eredità del numero uno della Nazionale italiana.

Però adesso è cambiato davvero tutto: Luis Enrique vuole che resti a Parigi e il club transalpino sarebbe pronto a fare di tutto pur di rinnovare il contratto da 12 milioni l’anno (bonus inclusi) e in scadenza a giugno 2026. Con tanti saluti a Beppe Marotta, che tramava (trama ancora in realtà) nell’ombra. Gigio est intouchable, compris?