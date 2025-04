Flavio Cobolli è il primo azzurro ad approdare al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. È durato un solo set il big match serale che lo vedeva opposto a Holger Rune, testa di serie numero otto del tabellone. Il classe ’03 danese, dopo aver perso il parziale d’apertura con il punteggio di 6-2, ha infatti alzato bandiera bianca per un problema alla gamba destra. Si sono probabilmente fatte sentire le fatiche di Barcellona, dove domenica Rune ha conquistato l’ATP 500 catalano in finale contro Alcaraz. Si tratta del primo successo contro un top-10 del ranking mondiale per Cobolli, che è al terzo turno di Madrid per il secondo anno consecutivo. E potrebbe non essere finita qui, dato che il prossimo match contro Brandon Nakashima appare assolutamente alla portata del romano sulla terra battuta.

L’avventura di Federico Cinà Al Masters 1000 di Madrid è terminata al secondo turno. Il giovane tennista italiano è stato fermato da Sebastian Korda, numero 24 al mondo, che ha vinto per 6-3, 3-6, 6-1. Il 18enne di Palermo, sconfitto nel primo set, è riuscito a rispondere con tenacia nel secondo parziale. Il match si è deciso al terzo set, nel corso del quale Korda ha alzato il ritmo e ha gestito il gioco dalla cattedra. Cinà ha sofferto soprattutto la battuta avversaria, diventata ingiocabile durante il terzo e ultimo parziale. Nel prossimo turno, lo statunitense affronterà Casper Ruud, numero 15 nel ranking internazionale. Cinà saluta la Caja Magica dopo una prestazione positiva. Dopo aver avuto accesso al Masters 1000 con una wild card, l’atleta siciliano aveva avuto la meglio su Coleman Wong. Cinà si prepara ora al prossimo impegno, ovvero gli Internazionali d’Italia. L’azzurro ha ottenuto l’accesso al torneo romano grazie a una wild card.