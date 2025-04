Dalla Juve al Napoli, novità improvvisa per il calciomercato estivo: arriva il bomber a metà prezzo, che affare

Eppur si muove. La stagione calcistica è nella fase cruciale, in ballo ci sono gli obiettivi più importanti, dallo scudetto alla Champions. Eppure, nonostante il campo richieda particolare attenzione, il calciomercato inizia già a prendersi la scena.

Lo fa con le società che devono scegliere gli allenatori del futuro, ma anche con la pianificazione dei primi acquisti. Un aspetto che fa intrecciare il destino di Juventus e Napoli: unite dal nome di Antonio Conte che potrebbe lasciare gli azzurri proprio per far ritorno in bianconero, ma anche dalla necessità di trovare un bomber della prossima stagione. Qui le strade si intersecano ancora di più visto che la Juve ha messo nel mirino Victor Osimhen.

Il nigeriano è di proprietà del Napoli, ma non resterà in azzurro: chi lo vuole dovrà pagare la clausola da 75 milioni, non valida per i club italiani. In questo caso bisognerà trattare con De Laurentiis ed ecco che il desiderio juventino di portare a Torino Osimhen potrebbe non essere esaudito. Questo perché il club partenopeo non ha nessun intenzione di rinforzare la concorrenza, ma anche perché sull’ex 9 azzurro c’è l’interesse della Premier League e con le squadre inglesi economicamente è complicato competere.

Juventus, niente Osimhen: Hojlund a metà prezzo

E restando in temi di intrecci, tra Premier League, Juventus e Napoli ne potrebbe nascere un altro, sempre con Osimhen protagonista. Non solo il nigeriano però, perché c’è un altro attaccante che piace a bianconeri e agli azzurri: Rasmus Hojlund, 22 anni, attaccante del Manchester United.

Il danese, ex Atalanta, può tornare in Serie A ed è nel mirino proprio dei due club italiani. Stando a quanto riportato dal Guardian, i Red Devils sono pronti a cederlo anche a prezzo ridotto, praticamente dimezzato, rispetto a quanto speso per acquistarlo due anni fa. Si parla di una richiesta di 35 milioni di euro, una cifra che farebbe diventare il giovane attaccante una vera occasione.

La sua cessione da parte dello United sarebbe il preludio all’arrivo di un nuovo attaccante e in questo caso la preferenza del club britannico sarebbe una sola: Victor Osimhen. Facile quindi ipotizzare anche l’idea di imbastire uno scambio tra Napoli e Manchester con il nigeriano in Inghilterra e il danese a fare il percorso inverso. Una possibilità di mercato, un intreccio tra bomber che potrebbe lasciare i bianconeri a mani vuote.