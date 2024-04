Masters 1000 Madrid 2024, un buon Nadal batte il giovane Blanch: sarà rivincita con De Minaur

Termina in due set il match tra Nadal e Blanch, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2024. Con il punteggio di 6-1 6-0, il maiorchino vince e avanza al prossimo turno dove troverà nuovamente Alex De Minaur, proprio come a Barcellona. Il sedicenne Blanch esce sconfitto, ma sicuramente non ha sfigurato contro un veterano come Nadal, un match da ricordare e che darà sicuramente stimoli per migliorarsi.

Primo set che parte con Nadal al servizio: il maiorchino tiene il gioco a zero con un emozionatissimo Blanch. Il secondo game però parte con un lampo del giovane tennista che con due ace si prende gli applausi dell’ex numero 1 al mondo. Gli ace non bastano, Nadal in rimonta si prende il primo break del match. Nadal subito dopo allunga sul 3-0 ma nel quarto game Blanch tiene a zero il servizio, segno che il talento c’è e vuole mostrarlo in questo match da sogno per lui. Per Nadal il resto della prima frazione è in discesa: servizio mantenuto e doppio break che lo faranno servire per il set. Set che vince chiudendo con il punteggio di 6-1.

Secondo set che inizia con il break di Nadal: Blanch è in partita ma i rischi che prende non pagano. Dopo un secondo game vinto in scioltezza al servizio, arriva il doppio break di Nadal con il game più bello del match: scambi di media lunghezza, senza esclusione di colpi e un bel duello sotto rete che impegna Blanch. Il resto del match è una formalità, Nadal vince i restanti game senza troppe difficoltà contro il giovanissimo Blanch che ricorderà comunque a lungo questa partita contro il re della terra rossa.