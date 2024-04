Inter, Frattesi prima dell’allenamento: “Gli scudetti sono 20, non sbagliamo” (VIDEO)

C’è decisamente tanto buon umore tra i calciatori dell’Inter che questo pomeriggio sono tornati ad Appiano Gentile per preparare l’appuntamento di domenica contro il Torino. Sono stati giorni di festeggiamenti per i nerazzurri e continuano ad esserlo. Frattesi ha prima cantato “Pazza Inter” in macchina con Asllani e poi, all’entrata in campo per l’allenamento, ha salutato i social del club dicendo: “Sono venti, non sbagliamo eh”, riferendosi naturalmente alla tematica relativa ai 19 scudetti “sul campo” portata avanti da tanti tifosi della Juventus e presente anche in uno striscione dei supporters del Milan durante il derby.