Masters 1000 Madrid 2024: prova di forza di Cobolli, Tabilo rimontato e battuto al terzo set

Un redivivo Flavio Cobolli risorge e batte Alejandro Tabilo al terzo set. Bella rimonta del tennista romano, che ritrova la vittoria dopo un paio di partite opache e avanza così al secondo turno del Masters 1000 di Madrid grazie al 5-7 6-4 6-4 in due ore e 4 minuti di gioco inflitto al numero 38 Atp. L’azzurro affronterà ora un altro cileno Nicolas Jarry, che da testa di serie numero 22 ha usufruito di un bye nel primo turno.

LA CRONACA DEL MATCH – In avvio è il tennista cileno ad annullare subito tre palle break nel terzo game grazie al servizio. La chance non sfruttata costa caro a Cobolli, che nel gioco successivo cede la battuta e si trova sotto 4-1. L’azzurro commette troppi errori e non riesce a rientrare in partita, ma ci pensa il suo avversario a riaccendere la fiammella della speranza. Sul 5-3 e servizio infatti Tabilo non riesce a chiudere il set e regala così il break al classe 2002, poi confermato per l’aggancio sul 5-5. Il cileno però non ci sta e si riprende il break poco dopo grazie ad una serie di ottime risposte, e questa volta gli vale anche il primo set con il punteggio di 7-5. Il secondo set è molto equilibrato, con entrambi i giocatori al servizio che la fanno da padrone fino al nono gioco. Qui Tabilo commette diversi errori gratuiti: Cobolli ringrazia e va a servire per il set. L’azzurro fa vedere alcuni lampi del suo arsenale tra palle corte e prime vincenti e poi chiude con l’ace per il 6-4 che rimanda il verdetto al terzo set.

A inizio terzo set Tabilo riesce subito a ribaltare l’inerzia e a trovare il break del 2-0 grazie ad una pennellata col rovescio lungolinea. Il cileno si trova bene sulla terra rossa in altura, e viceversa il tennista italiano sembra accusare il colpo. Niente di più falso invece, perché Cobolli poco dopo si riprende e restituisce il favore riportandosi in carreggiata. Il numero 64 Atp comincia a macinare mentre dall’altra parte il suo avversario cala vistosamente. Cobolli infila un altro break nel nono gioco grazie ad una serie di risposte vincenti, e va a servire per il match sul 5-4. Tabilo ha la chance per tornare in parità, ma il romano la annulla prontamente e chiude il match 6-4 ottenendo una vittoria molto preziosa.