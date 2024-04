Masters 1000 Madrid 2024: Medvedev e Rublev ai quarti, battuti in due set Bublik e Griekspoor

Daniil Medvedev e Andrej Rublev avanzano ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2024. Il numero 3 del seeding ha superato in due set Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(3) 6-4 in un’ora e 44 minuti di gioco. Primo set molto tirato, concluso con un tie break non altrettanto equilibrato, che ha visto scappare via Medvedev sul 6-0. Nel secondo parziale il russo si è portato avanti subito di due break, amministrando il vantaggio fino al 6-4 conclusivo. Senza grosse difficoltà anche il suo connazionale Rublev, che schianta 6-2 6-4 Tallon Grieskspoor, giustiziere di Rune nel turno precedente. Perfetto al servizio il numero 8 del ranking, che non ha concesso nemmeno una palla break e ha trovato un incredibile 97% di punti con la prima di servizio, lasciando solo 7 punti in ricezione all’olandese. Medvedev affronterà ora il vincente del match tra Nadal e Lehecka, mentre per Rublev ci sarà uno tra Struff e Alcaraz.