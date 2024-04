Masters 1000 Madrid 2024, Jannik Sinner al terzo turno: “Con Sonego grande amicizia, è stato difficile”

Jannik Sinner ha parlato al termine del suo match di secondo turno al Masters 1000 di Madrid 2024, in cui la testa di serie numero 1 ha battuto il connazionale, amico e compagno di Davis Lorenzo Sonego. Al contrario di quanto il punteggio di 6-0, 6-3 faccia pensare, Sinner non nasconde le difficoltà di una sfida così particolare: “Siamo molto amici, ho dovuto isolare la parte dell’amicizia a livello mentale ma non è stato facile – spiega il numero 2 del mondo – Il nostro rapporto è profondo, giochiamo insieme in Davis e c’è grande rispetto tra noi.”

Entrando più nel merito del match, l’altoatesino prosegue: “Credo di aver iniziato molto bene in maniera solida, Lorenzo invece non stava benissimo ed è stato un po’ troppo precipitoso commettendo così tanti errori. Gli faccio un in bocca al lupo per i prossimi tornei, sta affrontando un momento diverso della sua carriera.” Per Sinner ora uno tra Kotov e Thompson al terzo turno: “Vediamo cosa succede, sono migliorato molto negli ultimi anni ma posso crescere ancora. Domani sarà un’altra giornata di allenamento per trovare sensazioni migliori in campo.”