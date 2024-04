Holger Rune e la sfuriata a Madrid: “Il torneo sta cercando di imbrogliarmi”

Holger Rune sull’orlo di una crisi di nervi nel corso del match (poi vinto) contro l’argentino Navone. Non è la prima volta e in questa occasione, sulla terra di Madrid, il danese se l’è presa direttamente con gli organizzatori del Masters 1000 spagnolo. Nella conclusione del set decisivo Rune si è rivolto in modo polemico al giudice di sedia segnalando un problema: “Il torneo sta cercando di imbrogliarmi – ha urlato il numero 12 del ranking ATP – si sono dimenticati di mettere una corda nell’incordatura della mia racchetta”. Poi il cambio racchetta, il ritorno al sereno e la vittoria. Non senza qualche difficoltà: avanti 5-1 nel terzo set, il danese ha ceduto la battuta nell’ottavo game e ha salvato una palla break nel decimo gioco, per poi andare a chiudere la contesa al quinto match point a disposizione. Ora per Rune al terzo turno ci sarà la sfida all’olandese Tallon Griekspoor. Si spera con un po’ di nervosismo in meno.