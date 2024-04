Masters 1000 Madrid 2024: Fritz troppo solido, Darderi si arrende in due set

La vittoria non è arrivata, tuttavia la prima partita in carriera contro un top 20 di Luciano Darderi è stata comunque positiva. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set da Taylor Fritz nell’incontro valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2024, ma saluta la capitale spagnola con ottime sensazioni e anche la prima vittoria in carriera nel main draw di un ‘Mille’. Non ha particolari rimpianti Darderi, che ha giocato piuttosto bene ma si è scontrato con un Fritz troppo solido, cedendo con il punteggio di 7-6 6-4 in 1h25′. Lo statunitense ha servito benissimo, scagliando nove ace, ed ha concluso con un bilancio di 33 vincenti e soli 7 errori. Confermando che la finale della scorsa settimana a Monaco – seppur in condizioni molto diverse – non è stata un casa, è approdato al terzo turno, dove sfiderà un altro specialista della terra rossa come Sebastian Baez.

CRONACA – Primo set estremamente rapido, in cui a fare la differenza sono stati i servizi. Fritz ha perso appena sei punti in battuta, mentre Darderi ha tenuto quattro turni a 0 e uno a 15. Ciononostante, è stato proprio l’azzurro a dover affrontare l’unico momenti di difficoltà, fronteggiando ben tre palle break in un combattuto sesto gioco. Luciano è comunque riuscito ad uscirne indenne, complice un pizzico di fortuna, ed a restare attaccato nel punteggio all’avversario, fino al tie-break. Purtroppo l’equilibrio è svanito all’improvviso e Fritz ha dominato il tie-break, conquistando subito due mini-break e issandosi in un batter d’occhio sul 5-0. Darderi ha infatti pagato uno scarso rendimento al servizio con poche prime in campo, che di fatto gli ha impedito di tenere testa al rivale. Dopo 45 minuti complessivi, Fritz si è quindi assicurato il tie-break per 7-1 ed il primo set.

Più rocambolesca la seconda frazione, in cui lo statunitense è finalmente riuscito ad interrompere il dominio dei servizi, ottenendo il break nel terzo gioco, tuttavia non è riuscito a consolidarlo e, a causa di un passaggio a vuoto, si è visto raggiungere sul 2-2. Poco male visto che a sua volta Darderi ha servito male e subito un nuovo break, vedendosi costretto a inseguire. L’azzurro non ha mollato e ci ha provato fino alla fine, tuttavia breakkare Fritz si è rivelata un’impresa estremamente ardua visto il rendimento in battuta. Luciano non ha dunque potuto far altro che cedere il passo al più quotato rivale, uscendo di scena al secondo turno.