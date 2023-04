Masters 1000 Madrid 2023: match interrotti per pioggia, slitta Cecchinato-De Minaur

Piove a catinelle sui campi in terra rossa del Masters 1000 di Madrid e, così, sono stati sospesi tutti gli incontri che si stanno disputando sui campi non dotati di copertura retrattile. Dunque, si prosegue a giocare sul Manolo Santana Stadium, sull’Arantxa Sanchez Stadium e sullo Stadium 3 in condizioni indoor. Sugli altri campi, invece, si riprenderà non appena cesserà di piovere. Slitta, di conseguenza, l’inizio del match tra Marco Cecchinato e Alex de Minaur, incontro di secondo turno che avrà inizio, sul Campo 5, subito dopo la fine della sfida tra Jan-Lennard Struff e Ben Shelton, interrotta sulla situazione di 4-6 7-6 3-0 in favore del tedesco, giustiziere al primo turno di Lorenzo Sonego.