Sassuolo-Empoli, Dionisi: “Berardi si è allenato con la squadra e sarà a disposizione”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro l’Empoli: “Quello dell’Empoli è un sistema di gioco che ti può mettere in difficoltà su palla persa, un sistema di gioco molto verticale. Creano occasioni in ogni partita, poi dipende se riescono a finalizzarle o meno. Ci metteranno in difficoltà ma noi vogliamo riscattare la sconfitta dell’andata dove non siamo scesi in campo”.

L’allenatore italiano si è poi soffermato sulla gestione di Berardi e delle forze in vista delle prossime tre partite: “Berardi sta abbastanza bene, sarà convocato e a disposizione per domani. Va gestito in ottica dell’infrasettimanale. Io penso alla partita di domani, qualcuno non giocherà per poi essere titolare mercoledì. Alcuni ragazzi che non hanno trovato spazio ultimamente avranno sicuramente dei minuti. E’ importante mantenere sul pezzo tutto il gruppo”.

Dionisi ha concluso parlando delle motivazioni della sua squadra, che si trova a metà classifica senza grandi ambizioni: “La gara di Salerno è stato un passaggio a vuoto per quanto abbiamo fatto negli ultimi 3 mesi, ora sta a noi confermarlo. Le motivazioni fanno tanta differenza, dobbiamo avere coraggio e rischiare di più. Domani l’Empoli avrà grandi motivazioni ora che il Verona sta risalendo e il Lecce ha vinto. Possiamo migliorare da tutti i punti di vista. Mancano 7 giornate alla fine e si giocheranno tutte in un mese. Non sarà facile gestire il gruppo e le sue motivazioni”.