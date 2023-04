Atalanta-Roma, insulti e minacce sui social a Palomino dopo il fallo su Dybala

Il brutto fallo di Josè Palomino su Paulo Dybala nel finale di Atalanta-Roma ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi. Molti però sono andati oltre la richiesta di espulsione del giocatore, invadendo il profilo Instagram del difensore argentino con insulti e minacce. L’intervento – costato solo un giallo al centrale bergamasco – ha messo ko la Joya, che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità del trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Intanto, però, il difensore è vittima di insulti e auguri di morte: “Spero che domani ti svegli elegante“, scrive qualcuno sotto il suo ultimo post, mentre c’è chi minaccia: “Ti cerco per tutta Bergamo”. E ancora: “Te devi sveglià freddo”, o “Uomo di m****, devi camminare su una sedia a rotelle“. Qualcuno, sotto l’ultimo post di Palomino, ha insultato anche la moglie del giocatore. E sono solo alcuni dei tanti messaggi apparsi sui social. Un brutto episodio, quindi, non il primo e purtroppo, si teme, non l’ultimo, che intreccia campo e social.