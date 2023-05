Milan-Cremonese 1-1, Pioli: “Siamo delusi, bisogna cambiare marcia per arrivare tra le prime 4”

“Stasera siamo delusi. Volevamo un altro risultato, ovvero la vittoria. Se non cambiamo marcia faticheremo ad arrivare tra le prime 4. Bisogna trasformare questa delusione per la gara tra 4 giorni“. Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di DAZN al termine di Milan-Cremonese 1-1, match della 33^ giornata di Serie A 2022/2023.

“Nel primo tempo siamo stati pericolosi e abbiamo controllato la partita, ma non siamo riusciti a sbloccarla ed è diventata più difficile. Serviva una maggiore determinazione, mentre il secondo tempo non mi è piaciuto affatto – ha proseguito il tecnico dei rossoneri – L’assenza di Giroud e Leao? Non è questo il discorso. Bisogna essere più incisivi nello sbloccare le gare. Stiamo buttando via punti che in campionato ci penalizzano. Stasera ho visto una squadra con energia e che ha approcciato bene la partita, ma la stagione è lunga e le forze vanno gestite. Ora testa alla Lazio, poi la Champions è la Champions. Ce la giocheremo con volontà e determinazione“.