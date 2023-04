Tabellone Masters 1000 Madrid 2023: Alcaraz difende il titolo, l’Italia si affida a Musetti, Sonego e Fognini

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Masters 1000 di Madrid 2023. A guidare il seeding è il campione in carica Carlos Alcaraz, seguito da Daniil Medvedev, Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas. Solamente tre i tennisti azzurri ammessi direttamente nel main draw: si tratta di Lorenzo Musetti, già al secondo turno in virtù di un bye, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Di seguito ecco il tabellone completo e gli accoppiamenti in costante aggiornamento.

TABELLONE MASTERS 1000 MADRID 2023

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Alcaraz bye

Ruusuvuori vs Humbert

Nava vs Barrere

(26) Dimitrov bye

(22) Korda bye

Schwartzman vs Q

Carballes Baena vs Goffin

(13) Zverev bye

(10) Khachanov bye

Monteiro vs Q

Popyrin vs Halys

(20) Bautista Agut bye

(28) Nishioka bye

Wu vs Molcan

Cressy vs Wawrinka

(5) Rublev bye

(3) Ruud bye

Q vs Q

Kokkinakis vs Munar

(30) Griekspoor bye

(18) Carreno Busta bye

Fognini vs Otte

Varillas vs Q

(15) Musetti bye

(12) Hurkacz bye

Landaluce vs Gasquet

Chardy vs Gaston

(17) Coric bye

(29) Davidovich Fokina bye

Ramos-Vinolas vs Ivashka

Bublik vs Galan

(6) Rune bye

PARTE BASSA

(7) Auger-Aliassime bye

Kubler vs Lajovic

Sonego vs Q

(32) Shelton bye

(24) F.Cerundolo bye

Shelbayh vs Cachin

Etcheverry vs Mannarino

(9) Tiafoe bye

(14) Paul bye

Q vs Jarry

McDonald vs Zapata Miralles

(19) Evans bye

(25) Baez bye

Borges vs Giron

Edmund vs Thiem

(4) Tsitsipas bye

(8) Fritz bye

O’Connell vs Krajinovic

Garin vs Huesler

(27) Kecmanovic bye

(21) Shapovalov bye

Q vs Zhang

Moutet vs Lestienne

(11) Norrie bye

(16) De Minaur bye

Fucsovics vs Q

Q vs Djere

(23) Van de Zandschulp bye

(31) Lehecka bye

Wolf vs Q

Q vs Murray

(2) Medvedev bye