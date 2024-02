Telecronisti in tv: i commentatori di tutte le partite

Chi commenterà il big match di campionato? E quale sarà la sua seconda voce? Sono domande che tanti appassionati di sport, in particolar modo di calcio, si pongono ogni weekend – e non solo – quando si apprestano a seguire un evento in tv, quelle legate ai telecronisti. La telecronaca è uno degli aspetti che più si è evoluto nel corso degli anni, ma ogni tifoso ha i suoi preferiti e quelli che invece detesta. Sportface.it vi propone di seguito l’elenco sempre aggiornato di partite e incontri dal mondo dello sport con i relativi telecronisti che commenteranno live sulle emittenti televisive.

SABATO 10 FEBBRAIO

CAGLIARI-LAZIO

ROMA-INTER

SASSUOLO-TORINO