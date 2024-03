Masters 1000 Indian Wells 2024: Musetti torna alla vittoria, battuto Shapovalov. Out Fognini

Dopo quattro sconfitte consecutive, Lorenzo Musetti torna finalmente a vincere e lo fa al debutto nel Masters 1000 di Indian Wells 2024, torneo in corso di svolgimento sul cemento statunitense. L’azzurro, accreditato della 26^ testa di serie e dunque direttamente al secondo turno in virtù di un bye, ha superato con il punteggio di 6-4 2-6 7-5 Denis Shapovalov in un’entusiasmante (sulla carta) sfida tra rovesci a una mano. A dir la verità il confronto non ha offerto grande spettacolo, complice lo stato di forma dei due giocatori, anzi è stato caratterizzato da tanti errori gratuiti. Dopo 2h23′, ad avere la meglio è stato però Musetti, capace di recuperare un break di svantaggio nel parziale decisivo e trionfare contro pronostico. Al prossimo turno, l’azzurro se la vedrà contro Holger Rune, settima forza del seeding.

Niente da fare invece per l’altro italiano impegnato nella notte, vale a dire Fabio Fognini, in tabellone grazie a una wild card. Dopo il successo all’esordio contro Zapata Miralles, è infatti arrivata una sconfitta in due set per mano del più quotato Sebastian Baez. 7-5 6-3 il punteggio in favore dell’argentino, che ha perso una sola volta il servizio ed ha giocato un tennis molto più solido. Eppure al ligure non sono mancate le chance visto che nel primo set ha avuto tre palle break sul 5-5, mentre nel secondo ha mancato due opportunità dell’immediato contro break sul 2-4. Dopo 1h39′, a prevalere è stato però Baez, che allunga a 10 la striscia di vittorie consecutive e si regala il terzo turno con Fritz.