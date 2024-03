Masters 1000 Indian Wells 2024, Alcaraz: “Penso a difendere il titolo, anche se non sarà facile”

“Mi sento meglio rispetto alle ultime settimane, ma ancora non so se mi sentirò al 100% o meno. Penso solo a difendere il titolo, vedremo come andrà il torneo“. Queste le parole di Carlos Alcaraz, che ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Atp alla vigilia dell’esordio nel Masters 1000 di Indian Wells 2024. “Lo scorso anno ho disputato un ottimo torneo e conservo bei ricordi. Il più indimenticabile? Sollevare il trofeo. So che sarà difficile ripetersi perché ci sono tutti i migliori e tanti stanno giocando molto bene, ma in allenamento ho avvertito ottime sensazioni. E’ bello essere tornato e giocare di nuovo in questo posto che adoro“. Infine, sull’esordio contro Matteo Arnaldi: “Insieme al mio team restiamo concentrati su me stesso, cerco sempre di restare me stesso e sorridere“.