F1 GP Arabia Saudita di sabato, ecco perché: i nuovi orari e il nuovo programma

Tutti di nuovo in pista per il Gran Premio d’Arabia Saudita. La Formula 1 vive il secondo week-end di questa lunghissima stagione del 2024 con i venti piloti che si daranno battaglia sul circuito cittadino di Jeddah. E per il secondo fine settimana di fila tutto viene anticipato di un giorno quindi con il Gran Premio previsto al sabato e non alla domenica. Il perché è legato a motivi religiosi: infatti domenica 10 marzo comincerà il Ramadan e, per preservare le tradizioni del paese ospitante, quindi in quel giorno non si gareggerà. Di conseguenza le prove libere anticipano al giovedì, le qualifiche al venerdì e la gara appunto sabato sera.

IL NUOVO PROGRAMMA DEL GRAN PREMIO

Giovedì 7 marzo prove libere: ore 14:30 e ore 18

Venerdì 8 marzo: prove libere 3 ore 14.30, qualifiche ore 18

Sabato 9 marzo: gara ore 18