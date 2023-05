Masters 1000 e Wta Madrid 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 2 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo di Madrid per la giornata di martedì 2 maggio 2023. Si giocano tutti gli incontri relativi agli ottavi di finale del tabellone maschile, con il big match tra Carlos Alcaraz e Sasha Zverev – finale della scorsa edizione del torneo – come piatto forte della giornata sul campo centrale intitolato a Manolo Santana. Iniziano anche i quarti femminili con i due match della parte bassa del tabellone: Sherif contro Sabalenka e Sakkari contro Begu. Di seguito il programma completo.

PROGRAMMA MARTEDI’ 2 MAGGIO

MANOLO SANTANA STADIUM

Ore 11:00 – (10) Khachanov vs (5) Rublev

Ore 13:00 – Sherif vs (2) Sabalenka

Ore 16:00 – (1) Alcaraz vs (13) Zverev

Ore 20:00 – (9) Sakkari vs (31) Begu

a seguire – Zapata Miralles vs Baez o (2) Tsitsipas

ARANTXA SANCHEZ STADIUM

Ore 11:00 – Munar vs (LL) Altmaier

a seguire – (Q) Karatsev vs (2) Medvedev

a seguire – (17) Coric vs (29) Davidovich Fokina

a seguire – Fritz o Garin vs Zhang o Norrie

a seguire – (LL) Struff vs Cachin