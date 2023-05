Arsenal, Arteta: “Soddisfatti del ritorno in Champions, ma l’obiettivo è vincere trofei”

Il tecnico dell’Arsenal, Mikel Arteta, alla vigilia della sfida di Premier League 2022/2023 contro il Chelsea, ha parlato in conferenza stampa: “Il calcio è così, ad ogni modo siamo tornati in Champions League e siamo soddisfatti di questo. Ovviamente abbiamo l’obiettivo di lottare per ogni trofeo, ma è una realtà che dobbiamo accettare anche se è difficile. Dobbiamo ancora lavorare molto per migliorarci. Il destino non è più nelle nostre mani, possiamo solo vincere e sperare”.