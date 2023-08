Masters 1000 e Wta Cincinnati 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 14 agosto

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Masters 1000 e del Wta 1000 di Cincinnati. Sono sei gli azzurri in gara in questo lunedì 14 agosto sul cemento statunitense. Dalle 17:00 toccherà sul centrale ad Elisabetta Cocciaretto, impegnata contro Sloane Stephens. Sul Grandstand un italiano aprirà il programma e un italiano chiuderà: Matteo Berrettini sfiderà Felix Auger-Aliassime nel match di apertura, Lorenzo Musetti se la vedrà invece con Daniel Evans. Allo Stadium 3 occhi puntati invece su Lorenzo Sonego, che trova dall’altra parte della rete il russo Alexander Shevchenko. Sul Porsche Court, Jasmine Paolini sfida Marta Kostyuk, mentre nell’ultimo match in programma Martina Trevisan è attesa da Bernarda Pera.

Programma lunedì 14 agosto

Center Court

Dalle 17:00, Sloane Stephens – Elisabetta Cocciaretto

A seguire, (WC) Venus Williams – (16) Veronika Kudermetova

A seguire, Sebastian Korda – (15) Borna Coric

Non prima delle 01:00, (16) Alexander Zverev – Grigor Dimitrov

Non prima delle 02:30, Elina Svitolina – (WC) Caroline Wozniacki

Grandstand

Dalle 17:00, Matteo Berrettini – (12) Felix Auger-Aliassime

A seguire, (WC) John Isner – (Q) Jordan Thompson

Non prima delle 21:00, Karolina Muchova – (12) Beatriz Haddad-Maia

Non prima delle 01:00, (10) Marketa Vondrousova – Katerina Siniakova

A seguire, Daniel Evans – Lorenzo Musetti

Stadium 3

Dalle 17:00, Roman Safiullin – Nicolas Jarry

A seguire, (WC) Brandon Nakashima – (WC) Stan Wawrinka

A seguire, Lorenzo Sonego – (Q) Alexander Shevchenko

Non prima delle 23:00, Ekaterina Alexandrova – Sorana Cirstea

A seguire, Petra Martic – (Q) Emma Navarro

Porsche Court

Dalle 17:00, (Q) Jasmine Paolini – Marta Kostyuk

A seguire, (WC) Celina Naef – Anastasia Potapova

A seguire, Lin Zhu – Anhelina Kalinina

A seguire, Qinwen Zheng – Aliaksandra Sasnovich

A seguire, Bernarda Pera – (Q) Martina Trevisan

Court 4

Dalle 17:00, Emil Ruusuvuori – (Q) Corentin Moutet

A seguire, Francisco Cerundolo – (Q) Dusan Lajovic