Masters 1000 Cincinnati 2024: impresa di Cobolli, Paul battuto in tre set

Impresa di Flavio Cobolli, che supera Tommy Paul e accede al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024. Prova molto solida del tennista azzurro, che non ha sofferto sotto i colpi di un giocatore affermato come lo statunitense, portando a casa l’incontro con il punteggio di 6-2 4-6 7-5 in due ore e sei minuti di gioco. Il romano conferma così il periodo molto positivo che sta vivendo sul cemento nordamericano, e grazie anche alla finale raggiunta a Washington è sempre più vicino alla top30, in cui potrebbe entrare grazie al torneo di Cincy, anche sfruttando gli zero punti da difendere che ha fino a settembre. Nel prossimo turno potrebbe esserci il derby azzurro tra Cobolli e Luciano Darderi, a patto che l’italo argentino superi lo scoglio dell’esordio rappresentato da Tabilo.

IL TABELLONE DEL MASTERS 1000 DI CINCINNATI 2024

LA CRONACA DEL MATCH – Parte subito forte Flavio, che si porta a casa il break, ma Paul non ci sta e se lo riprende. Dal quinto gioco in poi Cobolli dilaga, e non lascia più un game al suo avversario: il primo set termina dunque 6-2 per l’azzurro, preciso e cinico con il suo servizio e il dritto, a conferma del suo gran periodo. Nel secondo parziale arriva puntuale la reazione del tennista del New Jersey, che trova subito il break in apertura e fa gara di testa. L’azzurro riesce a recuperare lo svantaggio nel settimo game, ma sotto 5-4 cede il servizio ed è fatale per il set, che si conclude dunque 6-4 per Paul.

Il numero 10 del seeding sfrutta l’inerzia a suo favore e trova per primo il break anche nel terzo set. Cobolli però è caparbio e non lascia scappare il suo avversario, trovando il contro break, poi confermato, che lo riporta in parità. Si procede in grande equilibrio, con i servizi a farla da padrone, fino al decimo gioco. Qui Flavio è molto bravo ad annullare match point a Paul, dimostrando una grande tenacia soprattutto dal punto di vista mentale. Lo statunitense invece sembra accusare la chance sciupata: l’azzurro è aggressivo in risposta e si procura una prima palla break, che non va però a segno. Il break arriva al quarto tentativo, grazie al quale Cobolli va a servire per il match: game a zero e 7-5 finale, che conduce il classe 2002 al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2024.