Barcellona travolto 3-0 dal Monaco nel Trofeo Gamper: fischi per i blaugrana

Una sconfitta che fa rumore e che accende un campanello d’allarme: il Barcellona è stato travolto 3-0 dal Monaco nel tradizionale appuntamento del Trofeo Gamper, classica amichevole dell’estate azulgrana. Allo stadio Olimpico Lluís Companys, il Barça del neo tecnico Hans-Dieter Flick esce tra i fischi del Montjuic. A segno per i monegaschi Lamine Camara, Breel Embolo e Christian Mawissa tutti nella ripresa, dopo il primo tempo terminato senza reti. Lamine Yamal, acclamato dal pubblico, è sceso in campo per cercare la rimonta, ma il giovanissimo fuoriclasse non è riuscito ad incidere. L’ultima squadra ad aver espugnato lo stadio blaugrana in occasione del Trofeo Gamper era stata la Sampdoria nel 2012. In quell’occasione la formazione blucerchiata si era imposta per 1-0 con un gol di Soriano.

“Non è stata una bella partita. Abbiamo sbagliato cose che al contrario nella tournée americana avevamo fatto nel modo giusto. A Valencia saremo una squadra diversa”, ha detto Flick in vista della prima partita ufficiale. Dello stesso avviso è anche Ter Stegen: “È un risultato clamoroso. In alcuni momenti della partita non siamo stati all’altezza. Ora è il momento di analizzare le cause di questa sconfitta. Sabato sarà un’altra partita”.