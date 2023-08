Masters 1000 Cincinnati 2023: Sinner crolla contro un sontuoso Lajovic, Fritz elimina Sonego

Jannik Sinner crolla contro un sontuoso Lajovic al suo esordio, nel secondo turno, al Masters 1000 di Cincinnati 2023. L’azzurro, reduce dalla storica vittoria dell’altro mille, quello di Toronto, si è presentato in Ohio non al meglio della forma e un po’ stanco e svuotato, ma a fare la differenza è stata anche la prestazione sopra le righe del terraiolo serbo, che ha giocato un match davvero strabordante, riuscendo a vincere 6-4 7-6(4) e avanzando in questo modo agli ottavi di finale. Disco rosso immediato per l’altoatesino, chiamato ora a ricaricare le batterie per poi ritrovare il suo tennis agli Us Open, l’ultimo vero grande obiettivo stagionale insieme a quello di volare alle Atp Finals.

Nel primo set l’esperto serbo, 33 anni, è davvero cinico nel settimo gioco, dove Sinner trova un passaggio a vuoto con palle nuove e non manca la zampata di Lajovic, con un break che di fatto è l’unica opportunità di tutto il parziale, che si chiude 6-4. Tanti colpi davvero inaspettati da parte del giocatore slavo, che irretisce il numero uno d’Italia anche in un secondo set nel quale non ci sono break da una parte e dall’altra, ma in cui in avvio l’azzurro ha delle opportunità, che però non sfrutta, mentre nel nono game servono diciassette minuti a Jannik per annullare tre palle break e tenere la battuta. Si va al tie-break e si gira 3-3 ma con due minibreak per parte, un minibreak di Lajovic condanna però uno stanco Sinner alla sconfitta sul 7-4.

Cattive notizie anche dal campo limitrofo, dove si ferma anche l’avventura di Lorenzo Sonego e salta così del tutto il derby azzurro al terzo turno. Agli ottavi ci va Taylor Fritz, testa di serie numero nove e nettamente favorito, che si impone 6-4 7-6(1) contro il piemontese, protagonista di una partita di discreta fattura ma non al suo livello massimo, che sarebbe servito contro il forte padrone di casa.