Mondiali calcio femminile 2023, la Regina di Spagna assisterà alla finale

La regina di Spagna Letizia e la sua secondogenita, Sofia, saranno presenti all’Australia Stadium di Sydney, che domenica ospiterà la finale del campionato del mondo femminile di calcio. Lo riferisce la Casa reale spagnola. Le iberiche, che in semifinale hanno battuto la Svezia per 2-1, affronteranno l’Inghilterra, che oggi ha vinto la partita con l’Australia. Per la Spagna si tratterà della prima finale ad un Mondiale femminile di calcio. Per Salma Paralluelo e compagne due tifose speciali in più.