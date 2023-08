Calcio femminile, Spagna campione del mondo: Carmona stende l’Inghilterra in finale

Alla sua terza partecipazione, la Spagna si laurea campione del mondo nel calcio femminile per la prima volta nella sua storia. Le Furie Rosse battono 1-0 l’Inghilterra e conquistano il trofeo iridato al torneo australiano, diventando così la quinta nazionale a vincere il mondiale femminile, dopo Stati Uniti, Giappone, Germania e Norvegia. Bonmati e compagne controllano il match e il possesso palla. Al 16′ il primo acuto però è delle inglesi: Russo scarica per Hemp che col mancino colpisce la traversa. L’occasione scuote la Spagna, che al 17′ sfiora l’1-0 con Redondo poco incisiva su un tiro a botta sicura sugli sviluppi di un cross. Il vantaggio delle Furie Rosse però è rimandato al 29′ quando Carmona accompagna una rapida ripartenza e col sinistro scarica un diagonale vincente. Nel finale del primo tempo c’è anche l’occasione per il 2-0 con Paralluelo che in girata scheggia il palo esterno. Nella ripresa la Spagna ha la chance per chiudere la contesa. Al 67′ Walsh tocca col braccio in area, il var richiama l’arbitro che concede il tiro dagli undici metri. Dal dischetto va Hermoso, ma Earps intuisce e blocca la conclusione della spagnola. Nel finale l’Inghilterra fatica comunque ad avvicinarsi all’area delle spagnole, che sfiorano il gol con Batlle nel finale. Dopo tredici minuti di recupero, può scattare la festa della Spagna che impreziosisce col titolo più ambito una crescita vertiginosa. Nel 2015 ci fu la prima qualificazione alla rassegna iridata delle spagnole, otto anni dopo arriva il trionfo mondiale in Australia.