Masters 1000 Cincinnati 2023, Alcaraz: “Ora il mio obiettivo è restare il numero uno al mondo”

“Non è stata una buona settimana a Toronto, so che ho molte cose da migliorare qui e sono molto motivato per riuscirci. Ho imparato molto dalla sconfitta e, in generale, da tutte le partite che ho giocato a Toronto, quindi spero di mettere tutto in pratica. So che è importante arrivare a New York nel miglior modo possibile, ma non sai mai cosa può succedere. L’anno scorso non sono andato bene in Canada e qui, e poi ho vinto gli US Open”. Così Carlos Alcaraz in conferenza stampa nel primo giorno del torneo Masters 1000 di Cincinnati 2023: “È importante fissare obiettivi in ​​ogni torneo e nelle diverse fasi della stagione. In questo momento, il mio è rimanere al numero 1. Mi motiva molto sapere che Djokovic può strapparmelo e che devo giocare bene per evitarlo. Devo godermi questa battaglia contro uno dei migliori della storia, come Djokovic. Io sento di essere il suo principale avversario in questo momento”.